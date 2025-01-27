Над Тверской областью сбили БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Тверской областью беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, передает пресс-служба областного правительства.

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Он заявил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. По словам чиновника, оперативные службы работают на месте.

Беспилотники ВСУ вызвали пожар в Тверской области

В ночь на 27 января губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по РФ прекратятся.