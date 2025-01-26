Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он в 21:21 по московскому времени.

Глава области призвал жителей следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или от МЧС РФ.

24 января Гусев сообщил, что в результате уничтожения и подавления украинских беспилотников в одном из городских округов Воронежской области повредилось остекление трех многоквартирных домов, пострадали частный дом и теплица.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Над Воронежской областью сбили три дрона.