Конфликт на Украине приносит рекордные доходы США

Конфликт на Украине способствовал увеличению прибыли Соединённых Штатов от продажи оружия, пишет издание Ouest-France.

«Продажи американских вооружений за границу по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы $318,7 млрд», — приводятся в публикации данные Госдепа США.

Отмечается, что это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину.

Американские производители оружия ожидают, что благодаря заказам систем Patriot, артиллерийских снарядов и бронетехники их прибыль сохранится на прежнем уровне в ближайшие кварталы.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Украина продолжает получать военную помощь из Вашингтона, несмотря на указ нового президента США Дональда Трампа.

Глава Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, сообщил, что конфликт на Украине позволил США инвестировать $70 млрд в собственный ВПК.