Ouest-France: конфликт на Украине приносит рекордные доходы США
Конфликт на Украине способствовал увеличению прибыли Соединённых Штатов от продажи оружия, пишет издание Ouest-France.
«Продажи американских вооружений за границу по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы $318,7 млрд», — приводятся в публикации данные Госдепа США.
Отмечается, что это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину.
Американские производители оружия ожидают, что благодаря заказам систем Patriot, артиллерийских снарядов и бронетехники их прибыль сохранится на прежнем уровне в ближайшие кварталы.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Украина продолжает получать военную помощь из Вашингтона, несмотря на указ нового президента США Дональда Трампа.
Глава Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, сообщил, что конфликт на Украине позволил США инвестировать $70 млрд в собственный ВПК.