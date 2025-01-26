Рогов заявил о заходе ВС России в Дачное в ДНР

Российская армия вошла в Дачное в Донецкой Народной Республике с двух направлений и продвигается к центру населённого пункта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска вошли в северную часть Дачного и наступают в восточной части к центру села», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, в Дачном ВСУ попытались выстроить новую линию обороны после освобождения ВС России Курахово, здесь находится крупный опорный пункт противника.

26 января ВС России освободили населённые пункты Великая Новосёлка и Зелёное в Донецкой Народной Республике.