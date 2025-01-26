Российские военные освободили важный стратегический объект в Донецкой Народной республики. Министерство обороны сообщает, что им удалось освободить Великую Новоселку.

«В результате активных наступательных действий группировкой войск „Восток“ освобождена Великая Новоселка в ДНР», — сообщает военное ведомство.

Информация опубликована в официальном telegram-канале.

На юге поселка Великая Новоселку удалось уничтожить часть гарнизона ВСУ. Над зданием местной муниципальной больницы солдаты ВС РФ водрузили российский флаг 25 января.