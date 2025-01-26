Потери армии Украины в Курской области превысили 55 тысяч человек

Армия России продолжает операцию по уничтожению украинских войск в Курской области, потери ВСУ с августа уже превысили 55 тыс. человек.

Названы потери армии Украины в Курской области
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Такое заявление опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 000 военнослужащих, 319 танков, 238 боевых машин пехоты», — сказано в сводке.

Как недавно сообщило Министерство обороны, за две недели января группировка войск «Север» освободила четыре населённых пункта в Курской области: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

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Командир взвода с позывным Ветер рассказал, что за посёлок Кругленькое велись тяжёлые бои: российские военные работали быстро, «на тихих лапках» и старались действовать с умом.