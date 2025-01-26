Армия России продолжает операцию по уничтожению украинских войск в Курской области, потери ВСУ с августа уже превысили 55 тыс. человек.

Такое заявление опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 000 военнослужащих, 319 танков, 238 боевых машин пехоты», — сказано в сводке.

Как недавно сообщило Министерство обороны, за две недели января группировка войск «Север» освободила четыре населённых пункта в Курской области: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Появились кадры уничтожения танка Abrams в Курской области

Командир взвода с позывным Ветер рассказал, что за посёлок Кругленькое велись тяжёлые бои: российские военные работали быстро, «на тихих лапках» и старались действовать с умом.