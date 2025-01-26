ФРГ отправила в Балтийское море корабль NTV 130 для демонстрации своей силы России
Бундесвер решил отправить в Балтийском море специальный военный корабль NTV 130, чтобы противодействовать российскому флоту. Об этом сообщает МК со ссылкой на немецкие СМИ.
Отмечается, что NTV 130 спроектирован для защиты ключевых инфраструктурных объектов, таких как подводные кабели и ветряные электростанции. Он может нести вертолеты, БПЛА и другой военный груз. Его уже представили министру обороны ФРГ Писториусу.
«Сегодня мы представили головной корабль для беспилотных надводных и подводных лодок. Он может стать одним из следующих объектов закупок военно-морского флота», — заявил ответственный немецкий чиновник.
Немецкие СМИ пишут, что «Бундесвер хочет продемонстрировать силу в Балтийском море», и этот корабль «мог бы стать решением».
На сайте производителя судна говорится, что NTV 130 является кораблем универсальной поддержки для военно-морских операций. Его конструкция была специально разработана для работы в экстремальную погоду и условий Северной Атлантики и Балтийского моря. Палуба имеет достаточно места для контейнеров и тяжелых транспортных вертолетов, таких как CH-47F Chinook.