ФРГ отправила в Балтийское море корабль NTV 130 для демонстрации своей силы России

Бундесвер решил отправить в Балтийском море специальный военный корабль NTV 130, чтобы противодействовать российскому флоту. Об этом сообщает МК со ссылкой на немецкие СМИ.

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Отмечается, что NTV 130 спроектирован для защиты ключевых инфраструктурных объектов, таких как подводные кабели и ветряные электростанции. Он может нести вертолеты, БПЛА и другой военный груз. Его уже представили министру обороны ФРГ Писториусу.

«Сегодня мы представили головной корабль для беспилотных надводных и подводных лодок. Он может стать одним из следующих объектов закупок военно-морского флота», — заявил ответственный немецкий чиновник.

Немецкие СМИ пишут, что «Бундесвер хочет продемонстрировать силу в Балтийском море», и этот корабль «мог бы стать решением».

На сайте производителя судна говорится, что NTV 130 является кораблем универсальной поддержки для военно-морских операций. Его конструкция была специально разработана для работы в экстремальную погоду и условий Северной Атлантики и Балтийского моря. Палуба имеет достаточно места для контейнеров и тяжелых транспортных вертолетов, таких как CH-47F Chinook.