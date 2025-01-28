Погранкомитет Белоруссии: порядка 15 тысяч украинских военных находятся у границы

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в приграничных районах Украины вблизи границы фиксируется около 15 тыс. военнослужащих Украины.

Это вооружённые силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В настоящее время обстановка (на границе с Украиной. RT) контролируемая. Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности», сказал он.

По его словам, ситуация имеет тенденцию к нормализации.

Украина приступила к укреплению границы с Белоруссией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооружённые банды у границ страны хотят забрать кусок земли.

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