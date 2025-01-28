Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в приграничных районах Украины вблизи границы фиксируется около 15 тыс. военнослужащих Украины.

Это вооружённые силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона. Об этом сообщает БЕЛТА.

« В н а с т о я щ е е в р е м я о б с т а н о в к а ( н а г р а н и ц е с У к р а и н о й . — R T ) к о н т р о л и р у е м а я . О р г а н ы п о г р а н и ч н о й с л у ж б ы в ы п о л н я ю т з а д а ч и в у с и л е н н о м в а р и а н т е н е с е н и я с л у ж б ы , н е т е р я я б д и т е л ь н о с т и » , — с к а з а л о н .

По его словам, ситуация имеет тенденцию к нормализации.

Украина приступила к укреплению границы с Белоруссией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооружённые банды у границ страны хотят забрать кусок земли.