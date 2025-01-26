Гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Его слова приводит ТАСС.

В начале декабря президент Белоруссии поручил обеспечить размещение ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в республике, а также спланировать его применение. В Минске считают, что Белоруссия сможет нанести ущерб любому потенциальному агрессору благодаря ракетным комплексам «Орешник» и «Искандер-М».

Как писал InfoBRICS, новая баллистическая ракета является самым мощным конвенциональным оружием в мире. Бывший советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер также согласился с тем, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия «Орешнику».