Российские войска начали использовать новые дроны в зоне СВО

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа, позволяющие передавать видеосигнал. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

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По данным журнала, БПЛА, собранный из дешевых и доступных комплектующих, является эффективным и незаметным шпионом.

Такие беспилотники могут скрытно размещаться вдоль дорог и передавать видео проезжающих машин и находящихся рядом объектов.

Ранее в пресс-службе Народного фронта сообщили, что в зону СВО поставили три тысячи универсальных дронов "Микроб" с искусственным интеллектом, который помогает преодолевать работу вражеских РЭБ. "Микроб" может использоваться как камикадзе, так и для разведки, выполняя автономное сопровождение цели, сообщает НСН.