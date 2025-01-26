Военкоры объявили о взятии Великой Новоселки спустя шесть дней боев

Telegram-канал «Синяя Борода» сообщил, что Вооруженные силы России установили контроль над поселком Великая Новоселка в ДНР. По его информации, бои там продолжались на протяжении шести дней. Миниобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Военкоры объявили о взятии Великой Новоселки спустя шесть дней боев
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Канал уточнил, что остатки Вооруженных сил Украины отступили севернее за изгиб реки Мокрые Ялы. По его информации, у ВСУ остался единственный путь отхода — полями по пересеченной местности. В публикации уточняется, что в настоящий момент в населенном пункте продолжаются «стабилизационные мероприятия».

Ранее сообщалось, что украинская армия роем дронов попыталась остановить наступление Вооруженных сил России у Великой Новоселки в ДНР. По данным военкоров, противник запустил беспилотные летательные аппараты «Вампир» и «Баба-яга».

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали использовать БПЛА «Баба-яга» для дистанционного минирования территорий. На Запорожском фронте каждую ночь десятки таких дронов минируют зоны, в которые должны зайти российские военные.