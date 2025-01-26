Военкоры объявили о взятии Великой Новоселки спустя шесть дней боев

Telegram-канал «Синяя Борода» сообщил, что Вооруженные силы России установили контроль над поселком Великая Новоселка в ДНР. По его информации, бои там продолжались на протяжении шести дней. Миниобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Канал уточнил, что остатки Вооруженных сил Украины отступили севернее за изгиб реки Мокрые Ялы. По его информации, у ВСУ остался единственный путь отхода — полями по пересеченной местности. В публикации уточняется, что в настоящий момент в населенном пункте продолжаются «стабилизационные мероприятия».

Ранее сообщалось, что украинская армия роем дронов попыталась остановить наступление Вооруженных сил России у Великой Новоселки в ДНР. По данным военкоров, противник запустил беспилотные летательные аппараты «Вампир» и «Баба-яга».

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали использовать БПЛА «Баба-яга» для дистанционного минирования территорий. На Запорожском фронте каждую ночь десятки таких дронов минируют зоны, в которые должны зайти российские военные.