Пилот российского истребителя заснял вблизи пролетавший F-35

Встреча российского истребителя Су и итальянского F-35A Lightning II над нейтральными водами Балтийского моря попала на видео. На кадрах видно. что самолеты находятся в нескольких метрах друг от друга, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Кадры было опубликованы в соцсети X еще 10 января. Реальная дата съемки неизвестна. В подписи к видео сказано: «Близкий контакт российского истребителя Су и итальянского истребителя F-35A Lightning II».

На короткой видеозаписи видно, что российский самолет летит в непосредственной близости от самолета НАТО. В конце ролика F-35 слегка отклоняется влево, что заставляет некоторых комментаторов предполагать, что «этот маневр был ответом на близость Су».

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НАТО и итальянские ВВС не публиковали официальных заявлений по поводу сближения F-35 с российским истребителем.

В декабре Минобороны России сообщило о плановом полете над нейтральными водами Балтийского моря. Его совершили бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении Су-30СМ и Су-27.

Отмечалось, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств. В Минобороны отметили, что все полеты ВКС России выполнялись строго по международным правилам.