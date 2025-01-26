Украина пыталась атаковать Крым

Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера, которые двигались в сторону Крыма. Объекты были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Утром дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в <...> акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — передает ведомство в своем telegram-канале.

Потенциальная атака была отражена в северо-западной части.

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Накануне над акваторией Черного моря и над территорией Крыма были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Украина неоднократно совершает попытки атаки российских территорий. Средства ПВО успешно отражают подобные нападения.