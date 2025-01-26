Украинские солдаты, которых обучали британские инструкторы на базе в Северном Йоркшире, отрабатывали бои в жилых районах города перед отправкой в Курскую область. Об этом РИА Новости заявил сбежавший в РФ из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С.

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«Там мы под руководством британских инструкторов в присутствии переводчиков отрабатывали штурмы жилых домов. После подготовки нас должны были отправить в Суджу», — сказал собеседник агентства, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности.

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По словам Валерия С., подготовка проходила на базе у города Даунхолм в Великобритании.

25 января министерство обороны России заявило, что с начала боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. По данным министерства, ВСУ потеряли свыше 54 820 военных, 319 танков, 237 боевых машин пехоты и 183 бронетранспортера. Кроме того, были зафиксированы потери 1 622 боевых бронированных машин, 1 629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки РСЗО, среди которых 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.