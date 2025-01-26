В Европе усомнились в способности ВСУ выстоять до переговоров

Полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер усомнился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продержаться 100 дней, за которые президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт с Россией. Слова Райснера приводит телеканал ZDF на YouTube.

Райснер отметил, что в рядах ВСУ царит паника из-за быстрого продвижения российских войск в Донбассе. Наступление объясняется преимущественно открытой местностью, по которой возможно передвигаться достаточно легко. Поэтому Райснер: заявил, что ВСУ вряд ли выстоят три месяца до переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«В основном, динамика на Украине меняется в очень негативную сторону [для ВСУ])», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Первым шагом к началу мирных переговоров стало назначение Кита Келлога спецпредставителем по Украине.