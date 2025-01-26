ВС РФ: разведчики уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области

Снайпер-разведчик с позывным "Ливанец" сообщил, что разведчики группировки войск "Днепр" в ходе рейда в Запорожской области уничтожили расчет ВСУ. Его слова передает ТАСС.

"Обнаружили расчет ВСУ в количестве 15 человек, они окапывались, закрепиться хотели, и мы туда навели артиллерию", - поделился "Ливанец". Он добавил, что бои шли на Ореховском направлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что рядовой Вооруженных сил РФ Александр Будаев в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков. Рядовой занял утраченную противником позицию, после чего удерживал ее на самом опасном участке в течение нескольких часов. В результате боевых действий опорный пункт перешел под российский контроль. Будаев, использовав эффект неожиданности, уничтожил часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).