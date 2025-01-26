Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас оценил оборонную политику Европы и заявил, что Евросоюзу «нечего противопоставить российским танкам», передает РИА Новости.

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Он призвал увеличить военные расходы, отметив, что ЕС должен ответить на этот вызов без требований президента США Дональда Трампа.

Министр указал, что некоторые страны не тратят и одного процента ВВП на оборону, не говоря о пяти процентах, о которых говорил американский лидер. Он напомнил, что Греция маленькая страна с относительно небольшой экономикой, чье ВВП составляет около 240 миллиардов евро.

«А знаете ли вы, что в Греции больше танков, чем в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании вместе взятых? Как они смогут противостоять вызову России? Что они смогут противопоставить российским танкам?» — задался вопросом Дендиас.

Он также отметил, что Европа имеет «несколько шизофренические правила». Политик пояснил, что с одной стороны, ЕС заявляет о внешней угрозе и указывает на необходимость создания автономной обороны. С другой, Еврокомиссия ввела финансовые ограничения, которые не позволяют в достаточной мере инвестировать в оборону.

Дендиас указал, что если он, как министр обороны, превысит лимиты, для Греции вырастут ставки, придется платить больше денег из налогов, поднимется инфляция. Он подчеркнул, что подобная политика не может быть «европейским ответом на вызовы сегодняшнего дня».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Греция не имеет права передавать оружие российского производства Вооруженным силам Украины (ВСУ) и совершает большую ошибку, планируя подобные шаги.