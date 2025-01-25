Пашинян рассказал, зачем Армения приобретает оружие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приобретает вооружение исключительно для защиты своей международно признанной территории.

"Если мы будем говорить, что приобретаем вооружение с (мысленной - прим. ТАСС) картиной горы Арарат (находится в Турции - прим. ТАСС), никто [его] не продаст, потому что из-за нас никто не захочет иметь проблемы с Турцией. Мы приобретаем вооружение, чтобы защитить исключительно международно признанную территорию нашей республики", - заявил он и добавил, что Ереван признает суверенные территории соседей.

Пашинян заявил, что не собирается проводить внеочередные парламентские выборы