Пашинян заявил, что Армения приобретает вооружение для самозащиты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приобретает вооружение исключительно для защиты своей международно признанной территории.

Пашинян рассказал, зачем Армения приобретает оружие
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"Если мы будем говорить, что приобретаем вооружение с (мысленной - прим. ТАСС) картиной горы Арарат (находится в Турции - прим. ТАСС), никто [его] не продаст, потому что из-за нас никто не захочет иметь проблемы с Турцией. Мы приобретаем вооружение, чтобы защитить исключительно международно признанную территорию нашей республики", - заявил он и добавил, что Ереван признает суверенные территории соседей.

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"Мы должны вечно иметь такую стратегию, другая является дорогой самоуничтожения", - подчеркнул он.

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