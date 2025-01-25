В Европе заявили, что ЕС нечего противопоставить российским танкам

Странам Евросоюза нечего «противопоставить российским танкам». Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу греческого минобороны.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По словам Дендиаса, в ЕС есть государства, «которые не потратят и одного процента», при этом они учат Грецию экономической ответственности.

Несмотря на то, что греческий ВВП составляет €230-240 млрд, «в Греции больше танков, чем в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании вместе взятых», подчеркнул министр.

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«Как они смогут противостоять вызову России? Что они смогут противопоставить российским танкам?» — задался вопросами Дендиас.

22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас заявила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону. По ее словам, в 2024 году все члены ЕС вместе потратили на военные нужды около 1,9% ВВП, в то время как Россия — 9%. Глава евродипломатии считает, что Трамп прав в том, что обвиняет страны альянса в недостаточных оборонных расходах.