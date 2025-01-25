В Красноярском крае школьный учитель ОБЖ из города Шарыпово последовал в зону СВО вслед за сыном, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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Как уточняет Telegram-канал, Артема мобилизовали в сентябре 2022 года. Его 48-летний отец решил отравиться ему на помощь спустя 1,5 года. С начала прошлого лета он чистил технику и следил за генераторами в подразделении сына, а в сентября 2024 года подписал контракт, получил позывной «Техник» и стал полноценно участвовать в боевых действиях.

По мнению учителя, у него нет права рассказывать детям о правилах поведения в ЧС, если он сам не имеет подобного опыта.

На этой неделе народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил о решимости отправиться сражаться за Россию в зоне специальной военной операции на Украине, если это будет необходимо. Он также раскритиковал российских артистов и звезд, которые спешно покинули Россию после начала СВО.