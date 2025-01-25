"Солнцепек" и "Тосочка" уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

Российские военные из числа группировки войск "Север" уничтожили ударом ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также Минобороны опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по району сосредоточения живой силы и вооружения ВСУ тяжелыми огнеметными системами (ТОС).