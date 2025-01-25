"Солнцепек" и "Тосочка" уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

Российские военные из числа группировки войск "Север" уничтожили ударом ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также Минобороны опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по району сосредоточения живой силы и вооружения ВСУ тяжелыми огнеметными системами (ТОС).
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы и вооружения ВСУ в укрытиях. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Расчетами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Север" укрытия украинских боевиков были уничтожены. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой и вооружением ВСУ", - сказали в ведомстве.