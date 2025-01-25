Кадыров рассказал о блестящей боевой операции в зоне СВО

Спецназ «Ахмат» МО РФ совместно со СКАД 607 «Горец» провели блестящую боевую операцию в зоне СВО. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Операция прошла на Харьковском направлении, в ней участвовали бойцы батальона «Ваха» и СКАД 607 «Горец.

«В результате совместных действий была обнаружена и уничтожена одна единица спецтранспорта укронатовских фашистов и их живая сила», — написал глава Чеченской Республики в Telegram-канале.

По его словам, аэроразведчики зафиксировали подготовку противника к переброске в другой квадрат. Координаты этого места передали артиллеристам 245-го полка. Они нанесли результативный удар по живой силе ВСУ из гаубицы Мста-С. Затем «коптерщики» уничтожили пикап ВСУ с военным грузом.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Кадыров также опубликовал видео с кадрами операции.