В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки утратили в Курской области свыше 360 солдат и офицеров, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север», оперативно-тактическая авиация, артиллерия поразили живую силу и технику противника как в Курской, так и в Сумской области.

За сутки, по данным пресс-службы, противник утратил свыше 360 военнослужащих, потерял танк, САУ, станцию РЭБ, два миномета.

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В общей сложности, отметили в министерстве, ВСУ в период с 6 августа 2024 года по 25 января 2025 года потеряли более 54,8 тыс. военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты.