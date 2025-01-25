Аналитик рассказал о возможных проблемах в зоне СВО из-за погоды

В январе погода может повлиять на наступление российской армии в зоне СВО. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает NEWS.ru.

Аналитик отметил, что российским военным будет тяжело наступать, поскольку из-за оттепели и слякоти бронетехника может увязнуть в черноземе. Непростой ситуация будет и для ВСУ, находящихся в обороне, но «наступающей стороне еще труднее».

«Техника вязнет, людям трудно, это же юг, везде чернозем», — сказал Дандыкин.

Он также добавил, что из-за пасмурной погоды будет затруднено применение БПЛА.

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