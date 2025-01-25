Подразделения российских войск уверенно продвигаются вперед, рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. Он добавил, что у ВСУ остается все меньше времени для того, чтобы переломить ход событий на поле боя.

В 2022-2024 годах западные эксперты и официальные лица нередко заявляли о том, что необходимо обеспечить Киеву сильные переговорные позиции в диалоге с Москвой.

«Время играет на Россию, а Украину — поджимает. Украина проигрывает этот конфликт», — пояснил Райснер.

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Офицер отметил, что переговоры, к которым стремятся и Россия, и США, будут тщательно подготовлены. Вместе с тем, добавил он, нет ясности по вопросу о том, учтут ли державы интересы Европы в целом и Украины в частности.