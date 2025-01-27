ВС РФ поразили аэродромы, цеха производства и хранения БПЛА ВСУ

Российские войска в ходе специальной военной операции поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также базу горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении.

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