ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Российские войска поразили за прошедшие сутки инфраструктуру военных аэродромов, цехов производства, складов хранения беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах", - сказали в министерстве.