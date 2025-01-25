Согласно расчётам РИА Новости, которое ссылается по данные Минфина Украины, Кильского университета и открытых источников, Североатлантический альянс профинансировал за этот период «незалежную» на 191,2 млрд долл., из которых более половины выделили США.

Общая финансовая помощь от НАТО, используемая для бюджетных социальных расходов, составила 43,3 млрд долл., гуманитарная – около 13,4 млрд, вооружений было передано Киеву на 133,4 млрд.

Примерно 54% всей помощи, или 103,8 млрд долл., предоставил Киеву Вашингтон, который был для него главным поставщиками вооружений (68,9 млрд) и гуманитарной помощи (3,7 млрд), а также основным донором бюджета (31,2 млрд).

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ФРГ выделила Украине 17 млрд долл., что составляет 8,9% от всей помощи, переданной странами НАТО. На Британию пришлось 14,8 млрд долл., или 7,7%.

В десятку крупнейших доноров для Украины также вошли Канада (8,3 млрд), Дания (7,95 млрд), Нидерланды (7,5 млрд), Швеция (5,3 млрд), Франция (4,8 млрд), Польша (3,9 млрд) и Норвегия (3 млрд).

Остальные 22 страны НАТО предоставили Украине совокупно 14,8 млрд долл., что составило лишь 7,7% от всего финансирования.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ведущий отечественный специалист по системам ПВО, военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, продолжит ли Украина получать военную помощь при президенте США Дональде Трампе.