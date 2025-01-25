Взрывы под Киевом: повреждено предприятие

Работа систем противовоздушной обороны привела к повреждению производственного объекта под Киевом.

«В результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар ликвидирован», - указал в Сети временно исполняющий обязанности председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Ранее сообщалось, что украинские националисты предприняли безуспешную попытку прорыва нашей обороны сразу на трех участках у Волчанска Харьковской области. Действовал враг малыми группами, стараясь обойти наблюдательные посты ВС России.

Взрывы прогремели в Киеве

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