Стало известно, что войска РФ в Украине находятся в пяти километрах от границ Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.

По словам Фарика, подразделения ВС РФ почти достигли Днепропетровской области, до ее границ осталось около пяти километров.

«Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область», — сказал военный.

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Комроты также отметил, что российские войска продвигаются на Константинопольском направлении и тем самым зажимают в котле противника, который сейчас остановился в районе населенного пункта Дачное, находящегося южнее Курахово.