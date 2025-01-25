К берегам Тайваня приблизились самолеты и корабли КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 28 самолетов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что при этом 27 китайских самолетов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай.

Тайвань сообщил о приближении к острову 17 самолетов и шесть кораблей КНР

Помимо этого, отмечается, что тайваньское оборонное ведомство регулярно фиксирует приближение летательных аппаратов и кораблей КНР.

Ранее глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона пообещала китайской вместе определять будущее мира в XXI веке. В ходе разговора Ван И подчеркнул принципиальную позицию Китая по Тайваню и призвал США подходить к этому вопросу с осторожностью.