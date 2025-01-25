Обвиняемого в утрате части Харьковской области генерала ВСУ снова арестовали

Бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина, обвиняемого в утрате части Харьковской области, повторно арестовали. До этого было принято решение освободить его под залог, назначенный судом, в 120 тысяч долларов, указывает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

В этот раз Галушкина взяли под стражу без возможности внесения залога. Защита заявила, что планирует обжаловать его арест.

Стало известно о появлении групп иностранных наемников ВСУ в Харькове

Согласно версии следствия, весной 2024 года генерал неверно оценил потенциал ВС РФ и обстановку на участке фронта, за который нес ответственность. С его подачи бойцы 125-й бригады теробороны ВСУ самовольно оставили позиции. Также отмечается, что Галушкин проигнорировал данные, добытые в ходе разведки, и отдал подчиненным приказы, не соответствующие реальной обстановке.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допускает допрос главкома ВСУ Александра Сырского по делу двух генералов, арестованных в связи с потерей войсками части территорий Харьковской области. Речь про Юрия Галушкина и Артура Горбенко.