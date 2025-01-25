Возможность покупки Украиной оружия за российские активы оценили

Возможность покупки Украиной оружия за счет замороженных российских активов не сыграет ключевую роль в конфликте, однако этот вопрос останется в повестке. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

© Лента.ру

«Думаю, мы всегда говорили, мы говорим об этом периодически: об использовании российских замороженных активов, чтобы [Украина могла] покупать американское оружие. Это часть мозаики, это надо обсуждать. Эта часть должна оставаться на столе, это не ключевая часть, которая разрешит ситуацию, но заслуживает обсуждения», — оценил Келлог.

В Латвии рассказали, когда Украина останется без оружия

Ранее Верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины в преддверии возможных переговоров. По ее словам, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы.