В США оценили потери Украины в ходе СВО

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО).

В США оценили потери Украины в ходе СВО
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По его словам, Украина за почти три года потеряла больше солдат, чем США во время войн во Вьетнаме и в Корее в совокупности.

Подсчитаны экономические потери Украины за время СВО

Ранее сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли до 54 тысяч солдат, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, а также 13 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 6 MLRS, которые были произведены в США.

22 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней.

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