На Украине заявили об отправке львовского военного оркестра на передовую

Львовский военный оркестр отправляют пехотой на передовую. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады София Федина.

«Музыканты — ну очень суперэффективные бойцы, в отличие от полицейских, следователей, ГБРовцев, силовиков-пенсионеров, которые имеют выучку и умеют пользоваться оружием, ведь не для фронта мама цветочки растила», — написала она.

Федина отметила, что «скоро некому будет на каждодневных похоронах заиграть в последний путь». При этом она не уточнила, кто именно принял решение об отправке музыкантов на передовую.

Ранее заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что на Украине завершают работу над реформой в системе рекрутинга для привлечения к мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет.