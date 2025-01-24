Две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона в Telegram-канале.

"Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области", - говорится в публикации.

Оперштаб Курской области также выразил благодарность российским подразделениям противовоздушной обороны региона за оперативную работу.

Также в ведомстве сообщили, что в регионе в настоящее время объявлена ракетная опасность. Всех местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

До этого РИА Новости со ссылкой на бойца ВСУ Валерия Федоровича С. сообщило, что инструкторы из Великобритании на своей военной базе готовили украинских солдат к атаке на город Суджа, расположенный в Курской области.

В свою очередь посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает причастность западных спецслужб к организации вторжения в регион.