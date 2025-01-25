В США рассказали о восполнении ХАМАС потерянных в войне с Израилем бойцов

Палестинское «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) за время войны с Израилем восполнило несколько тысяч потерянных бойцов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Конгрессе США.

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Собеседники агентства рассказали, что за указанный период в ХАМАС было принято столько же новых бойцов, сколько палестинское движение потеряло в ходе конфликта. Уточняется, что речь идет о 10-15 тысячах человек.

Ранее в Израиле заявили о нарушении ХАМАС соглашения о прекращении огня. Оно связано с запланированным на 25 января освобождением женщин-заложниц.

В пятницу, 24 января, в МИД России сообщили, что Москва обсудила с ХАМАС судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заинтересованы в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.