В Минске прокомментировали сообщения о направлении военных в Курскую область

Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик опровергла сообщения о направлении белорусских военных в Курскую область. Ее слова приводит белорусский телеканал СТВ.

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"Никаких решений о направлении на территорию Курской области Российской Федерации военнослужащих белорусской армии не принималось", - заявила она.

Таким образом в Минобороны республики прокомментировали фейк, распространяемый экстремистскими ресурсами в сети.

Телеканал также указал, что "составители фейкового документа почти освоили фотошоп", однако не имеют никакого представления о том, как ведется деловая переписка.

Также СТВ приводит фотографию фейкового документа. По данным телеканала, экстремисты распространяют это фейковое письмо Объединенного штаба ОДКБ, якобы направленное министру обороны Беларуси Виктору Хренину, в котором содержится информация об отправке в Курскую область России "сводного отряда Вооруженных Сил Республики Беларусь". В документе отмечается, что белорусские военнослужащие отправляются якобы для выполнения обязательств в рамках Союзного государства.