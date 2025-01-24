Пентагон временно запретил публикации о военных операциях

Министерство обороны США решило ввести на некоторое время всеобщий мораторий на публикацию в социальных сетях данных обо всех военных операциях Америки, кроме силовых действий на границе с Мексикой по предотвращению незаконной миграции. Об этом стало известно изданию Stars and Stripes от высокопоставленного источника в Пентагоне.

По его информации, такой шаг сделан с целью гарантировать соответствие соцсетей Минобороны «приоритетам президента Дональда Трампа по готовности и ведению боевых действий».

Исключение сделано только для публикаций для информирования общественности о чрезвычайных ситуациях. Как уточняет Stars and Stripes, мораторий на публикации на сетевых ресурсах Пентагона будет действовать до подтверждения решения главы Белого дома о назначении на пост министра обороны Роберта Сейлсесса.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», исполняющий обязанности шефа Пентагона ранее сообщил о направлении на границу с Мексикой дополнительных сил во исполнении указаний Трампа по предотвращению въезда нелегалов в США.