Контракт о службе в Вооруженных силах РФ в 2024 году заключили около 450 тыс. человек, еще больше 40 тыс. россиян отправились на специальную военную операцию добровольцами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.

"Подведем итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора. Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал он.

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