В Армении допустили вывод российских пограничников из страны

Армения должна самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Ованнисян, передает «Интерфакс».

В Армении высказались о выводе российских пограничников из страны
© РИА Новости
«Вы знаете, что контроль границ Армении осуществлялось всегда со стороны третьей страны. Наконец, мы должны суметь сами контролировать нашу границу», — заявил дипломат.

Замминистра иностранных дел Армении также допустил вывод Пограничной службы ФСБ России из страны после начала деятельности в стране специальной группы США по пограничной безопасности.

Ованнисян добавил, что действия Вашингтона направлены на развитие возможностей Еревана по обеспечению контроля границ Армении.

Лавров: Россия придерживается всех договоренностей с Арменией

Среди прочего замминистра иностранных дел Армении напрямую подтвердил в ответ на уточняющий вопрос, что активность американской спецгруппы связана с выводом российских пограничников.

Военные новости
ФСБ
Вашингтон
Ереван
Армения
Соединенные Штаты