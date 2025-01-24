Участвовавших в СВО добровольцев предложили освободить от призыва на службу

Участвовавших в СВО добровольцев освободят от призыва на службу в армию. Соответствующий проект закона в пятницу, 24 января, внесли в Госдуму.

Согласно инициативе, под такую категорию попадают бойцы, которые выполняют задачи в составе созданных государством добровольческих объединений в зоне спецоперации на территориях Украины или новых российских регионов с 24 февраля 2022 года. По словам авторов законопроекта, такая мера позволит решить важную социальную проблему и, как следствие, снизить уровень напряженности в обществе.

— Учитывая наличие и социальную значимость проблемы в правоприменительной практике относительно призыва добровольцев СВО, можно сделать вывод о недостаточности действующего правового регулирования, — следует из текста документа.

Госдума 27 ноября приняла проект закона о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на время, пока действует их контракт с Минобороны РФ.

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