В Минобороны раскрыли потери ВСУ за время боев в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боев в Курской области превысили 54,8 тысячи военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, на курском направлении за время боевых действий противник понес значительные потери, включая более 54 820 военнослужащих. Также было уничтожено 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1622 боевых бронированных машины, 1629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий и 44 пусковых установки реактивных систем залпового огня.

Кроме того, ВСУ потеряли 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин.

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Ранее российский военный заявил о добивании ВСУ мирных жителей в подвалах Курской области.