ПВО РФ за неделю сбила 752 БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую неделю сбили пять бомб Hammer, 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 752 беспилотника самолетного типа, в том числе за последние сутки - 218. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожены 218, из них 174 вне зоны спецоперации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 829 танков и других боевых бронированных машин, 1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 758 единиц специальной военной автомобильной техники.