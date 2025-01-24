Россия принимает все необходимые меры безопасности в связи с многочисленными учениями НАТО в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Речь на самом деле идет о том, что весь год будет годом не ста учений [НАТО], а одного гигантского учения, где все элементы натовских приготовлений будут апробированы уже на местности", - отметил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Россия-24". "Но мы к этому ходу событий готовы. Все необходимые меры предосторожности нашими военными принимаются", - заверил Грушко.

Он напомнил о планах НАТО провести в 2025 году более 100 учений, о чем сообщал главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Грушко отметил, что в основном эти тренировки пройдут "на восточном фланге" альянса.

"Понятно, что НАТО в 2025 году будет нацелена на то, чтобы опробовать ту новую архитектуру развертывания сил, которая осуществлялась в последние годы в стремлении нанести стратегическое поражение Российской Федерации", - считает замглавы МИД РФ.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы завершить процесс комплектования восьми тактических групп вооружением и личным составом, довести их до уровня бригады - это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Венгрия, Болгария. По словам Грушко, НАТО также опробует, как работают те штабы, которые они создали для операций на восточном фланге, опробует схемы подвоза и доставки усиления, техники, амуниции, инженерного оборудования к линии соприкосновения на восточном фланге, так называемый военный Шенген, и протестирует те механизмы, которые они разрабатывали в последнее время, стремясь достичь военного превосходства над Российской Федерацией.