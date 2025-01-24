Грушко: НАТО в 2025 году проведет "гигантское учение"
Россия принимает все необходимые меры безопасности в связи с многочисленными учениями НАТО в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Речь на самом деле идет о том, что весь год будет годом не ста учений [НАТО], а одного гигантского учения, где все элементы натовских приготовлений будут апробированы уже на местности", - отметил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Россия-24". "Но мы к этому ходу событий готовы. Все необходимые меры предосторожности нашими военными принимаются", - заверил Грушко.
Он напомнил о планах НАТО провести в 2025 году более 100 учений, о чем сообщал главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Грушко отметил, что в основном эти тренировки пройдут "на восточном фланге" альянса.
"Понятно, что НАТО в 2025 году будет нацелена на то, чтобы опробовать ту новую архитектуру развертывания сил, которая осуществлялась в последние годы в стремлении нанести стратегическое поражение Российской Федерации", - считает замглавы МИД РФ.
Он уточнил, что речь идет о том, чтобы завершить процесс комплектования восьми тактических групп вооружением и личным составом, довести их до уровня бригады - это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Венгрия, Болгария. По словам Грушко, НАТО также опробует, как работают те штабы, которые они создали для операций на восточном фланге, опробует схемы подвоза и доставки усиления, техники, амуниции, инженерного оборудования к линии соприкосновения на восточном фланге, так называемый военный Шенген, и протестирует те механизмы, которые они разрабатывали в последнее время, стремясь достичь военного превосходства над Российской Федерацией.
"Они также будут апробировать те новые методы ведения войны, которые были испытаны на украинском театре военных действий, где украинцы выступали в качестве подопытных кроликов", - добавил замглавы МИД РФ.