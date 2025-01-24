«Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм

Концерн «Калашников» завершил разработку нового пулемета РПЛ-7 калибра 7,62 мм, который будет представлен на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале.

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Концерн «Калашников» представит новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Пресс-служба концерна уточнила, что это будет первая публичная демонстрация данного оружия.

РПЛ-7 разработан для использования патронов образца 1943 года. Он оснащен ленточным питанием и может поражать цели как обычными, так и трассирующими пулями, включая 57-Н-231 и Т-45 или Т-45М. Пулемет предназначен для уничтожения живой силы, огневых точек и небронированных транспортных средств противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил разработку ручного пулемета РПЛ-20, предназначенного для поражения живой силы и транспортных средств противника с возможностью установки современного оборудования, затем новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО.