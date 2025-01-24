Появились подробности о попытке атаки ВСУ на нефтезавод в Рязани

Нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области в ночь на пятницу, 24 января, пытались атаковать 12 беспилотных летательных аппаратов. Подробности о попытке удара привела Baza в Telegram-канале.

По информации издания, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась в полночь и продолжалась около полутора часов. В результате пострадал один сотрудник завода — им оказался 53-летний сторож, у него диагностировали перелом большой берцовой кости и осколочное ранение.

Несколько летательных аппаратов при попытке атаки застряли в тросовом ограждении. В районе нефтезавода впоследствии начался пожар, на место выехали оперативные службы.