Киев принял на вооружение новый дрон Poseidon

Минобороны (МО) Украины одобрило принятие на вооружение военных подразделений Киева разведывательного беспилотника Poseidon H10 MkIII. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

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Отмечается, что аппарат местного производства оснащен электродвигателями и современной системой навигации. Дрон самолетного типа получил четыре винта для вертикального взлета и посадки и толкающий винт для горизонтального полета.

Новый беспилотник несет стабилизированную дневную камеру с 20-кратным увеличением и тепловизионную камеру с четырехкратным зумом. Аппарат развивает скорость до 150 километров в час, а заявленный радиус действия составляет 150 километров. В состав комплекса входит три дрона и две станции управления.

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В октябре 2024 года издание The War Zone писало, что в семейство поставленных Киеву дронов Phoenix Ghost производства американской компании AEVEX Aerospace входят беспилотники Dominator, Disruptor и Atlas. Эти аппараты способны наносить удары, а также выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и разведки.