Сегодня ночью Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку БПЛА на российские регионы, средствами противовоздушной обороны были уничтожены 123 дрона. Что именно произошло, разбирался «Рамблер».

Какие регионы России атакованы БПЛА

Как сообщает Life, это самый масштабный налет дронов на Россию с начала 2025 года. По данным Минобороны России беспилотники были перехвачены над 12 регионами РФ и над столицей. Больше всего — 37 — силы ПВО уничтожили над Брянской областью.

«20 – над территорией Рязанской области, 17 - над территорией Курской области, 17 – над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области», - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

По шесть беспилотных летательных аппаратов было сбито над территорией Московской и Белгородской областей. Воронежскую область пытались атаковать три БПЛА, по два были сбиты над Тульской, Орловской и Липецкой областями, по одному над Крымом и Москвой.

Также о сбитых дронах заявил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Это 14-й регион, где сообщили об атаке.

«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два БПЛА. Жертв и разрушений нет», - пояснил глава региона.

Москва и Московская область

Беспилотники были сбиты в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - отметил градоначальник.

Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков всех сбитых в регионе БПЛА.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о том, что с 0:22 мск аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимали и не отправляли рейсы. А с 01:32 мск временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены и в аэропорту Внуково.

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Все ограничения были сняты в 02:12 мск. По данным Кореняко, за время действия запрета в столичных аэропортах на запасных аэродромах совершили посадку четыре самолета, летевших во Внуково, и два, следовавших в Домодедово.

Также утром вводились ограничения на работу аэропортов в Казани, Нижнекамске, Саратове, Самаре, Пензе, Ульяновске и Уфе.

Рязанская, Саратовская и Курская области

В результате атаки беспилотников по Рязанской области загорелся частный дом, а местные жители сообщили о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода. В Курске же в результате падения обломков дрона жители нескольких улиц остались без света.

«С полуночи ВСУ по Рязанской области и пытались атаковать местный НПЗ. Предварительно, работали дальнобойными БПЛА типа «Лютый». Из-за упавших обломков загорелись частный дом в коттеджном поселке, а также ТЭЦ рядом с НПЗ», - утверждает Telegram-канал Mash, публикуя кадры пожара.

Губернатор региона Павел Малков подтвердил падение обломков сбитого дрона ВСУ на частный жилой дом.

«Обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь», - написал он в Telegram-канале.

Также Вооруженные силы Украины ударили по Саратовской и Брянской областям. В атаке, предварительно, были задействовали дальнобойные БПЛА типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер», отметил Mash.