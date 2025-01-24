Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Ленинградскую область

Утром в пятницу, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленинградскую область. Подробности о попытке атаки привело Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотных летательных аппарата. Попытка атаки ВСУ была предпринята в период с 6 до 7 утра по московскому времени.

Утром 24 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате двух беспилотников над регионом. Дроны сбили в районе поселка Оредеж, который находится на границе с Новгородской областью. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.